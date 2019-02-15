Эксперт: в России сохраняется тенденция к росту числа преждевременных родов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Тенденция к увеличению числа преждевременных родов и рождению недоношенных младенцев в России в последние годы сохраняется. Об этом в пятницу на XXI Конгрессе педиатров России с международным участием рассказал главный внештатный детский гематолог, президент Центра им. Димы Рогачева Александр Румянцев.

Жизнь на ладошке: как врачи спасают недоношенных детей Специальный репортаж их реанимационного отделения московского перинатального центра

Ежегодно в России рождается более 110 тысяч детей с глубокой недоношенностью. По данным Минздрава России, еще 20 лет назад почти 80% малышей, рожденных с весом менее килограмма, погибали или получали инвалидность.

"Я обращаю ваше внимание, что тенденция к тому, что количество недоношенных детей возрастает, она сохраняется, а раз будет сохраняться количество недоношенных детей, а это совместная проблема акушеров-педиатров, у нас будут проблемы", - сказал Румянцев.

По его словам, экстремально низкий вес новорожденных является основной причиной младенческой смертности.

Спровоцировать раннее рождение могут инфекции матери. В зоне риска - женщины, беременность у которых наступила в зрелом возрасте, в результате искусственного оплодотворения (ЭКО), после аборта. Еще одна причина, которая может вызвать преждевременные роды, - высокое давление у матери.

С 2012 года новорожденные дети, родившиеся на сроке беременности от 22 недель с весом от 500 г, прожившие 7 и более суток, регистрируются в национальной статистике.