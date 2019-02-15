В ОНФ выяснили, что дети стали меньше любить школу

Данные были получены после анализа итогов опроса, который провели в декабре прошлого года эксперты ОНФ совместно с фондом "Национальные ресурсы образования". В исследовании приняли участие более 2,5 тыс. школьников 13-18 лет из 84 регионов России.

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Доля российских школьников, которые с интересом и удовольствием посещают учебные заведения, за год сократилась с 35% до 28%. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Общероссийского народного фронта (ОНФ).

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"Впервые исследование по этой теме мы проводили в конце 2017 года. Опрос показал, что за прошлый год с 35% до 28% снизилась доля ребят, которым нравится учиться в школе", - приводит пресс-служба слова координатора проекта ОНФ "Равные возможности - детям", депутата Госдумы Любови Духаниной.

По ее словам, 48% опрошенных отметили недостаточное количество интересных уроков, а 31% заявили об увеличивающейся нагрузке в школе. Вместе с тем 65% учеников заявили, что им не хватает времени на выполнение домашнего задания, уточнила она.

"Важно, чтобы в погоне за показателями эффективности от проведенных мероприятий не страдали дети. Именно поэтому при реализации нацпроекта "Образование" нам необходимо знать и учитывать мнение учащихся, чтобы сделать нашу школу более открытой, интересной и гибкой, сделать ее пространством возможностей. Итоги опроса будут направлены в профильные ведомства и во все регионы", - заключила Духанина.