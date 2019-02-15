Порядок выпуска косаток и белух из бухты Средней определит комиссия Минприроды

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Специальная экспертная комиссия Минприроды России определит порядок выпуска косаток и белух из приморской бухты Средней. Об этом в пятницу на круглом столе в Общественной палате сообщила заместитель директора Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела Минприроды Ольга Кревер.

"Приказом министра [Кобылкина, главы Минприроды] была создана комиссия по ситуации с косатками и белухами <...> Эта комиссия будет очень внимательно рассматривать, в каком порядке, кого, когда нужно выпускать. По экспертным данным, некоторые молодые животные требуют длительного процесса реабилитации. Выпускать их, наверное, сейчас нельзя", - сказала она.

В приморской бухте Средней под Находкой в специальном центре передержки находятся 11 нелегально выловленных для продажи в Китай косаток. Там же было 90 белух. Позднее, по сообщениям региональных СМИ, три белухи пропали. В связи с выловом косаток и белух возбуждено уголовное дело о незаконной добыче.

Ранее французский океанограф, исследователь Жан-Мишель Кусто - сын исследователя Жак-Ива Кусто - обратился к руководству РФ с просьбой спасти млекопитающих, вернув их в естественную среду. Глава Приморского края Олег Кожемяко пригласил Кусто в регион для решения этой проблемы, отметив, что его рекомендации и советы были бы очень востребованы.