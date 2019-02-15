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Российский инвестиционный форум - 2019
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Минздраву нравится идея медучреждений, оснащенных российскими лекарствами и оборудованием

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что создание таких образцовых площадок предложили отдельные губернаторы

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Правительство проанализирует идею губернаторов запустить в ряде регионов пилотные проекты по созданию медучреждений, работающих исключительно на российском оборудовании и медикаментах. Об этом журналистам рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

"Сегодня от отдельных губернаторов прозвучали в контексте обсуждения темы отечественного производства предложения, чтобы в качестве образцовых сделать лечебные учреждения, которые полностью оснащены российским оборудованием, российскими расходными материалами и российскими лекарствами", - сообщила Голикова. "Минздраву эта идея понравилась, и мы договорились, что мы продумаем эти вопросы", - уточнила она.

По словам Голиковой, правительство вместе с Минпромторгом попробует эту идею реализовать.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияРоссийский инвестиционный форум - 2019
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