Скоростной интернет появится в 12 отдаленных поселках Адыгеи в 2019 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Скоростной доступ к сети интернет в текущем году будет обеспечен для жителей 12 отдаленных поселков Адыгеи. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона Мурата Кумпилова по итогам его встречи с руководством ПАО "Ростелеком" в рамках Российского инвестиционного форума.

В пресс-службе напомнили, что сейчас проект устранения цифрового неравенства реализуется в 37 сельских населенных пунктах Адыгеи.

"По информации ПАО "Ростелеком", в 2018 году компания завершила строительно-монтажные работы по прокладке оптоволоконных сетей в 25 самых отдаленных населенных пунктов республики, в 2019 году планируется охватить скоростным интернетом 12 поселков", - сказал собеседник агентства. Кроме того, в регионе продолжится работа по подключению лечебно-профилактических учреждений к высокоскоростному интернету, что даст возможность развития телемедицины.

"Мы стремимся к тому, чтобы на всей территории Адыгеи обеспечить надежную и качественную интернет-связь, поэтому мы заинтересованы в выработке общих подходов для эффективного сотрудничества", - отметил в рамках встречи глава республики.

Он напомнил, что сейчас уделяется большое значение информатизации услуг, внедрению инноваций, развитию высокотехнологичных отраслей. При этом одним из важных условий в этой деятельности является устранение цифрового неравенства, повышение качества предоставляемых жителям услуг связи, обеспечение высокоскоростным интернетом школ и медучреждений, а жителей - доступом к госуслугам в электронном виде.

В рамках встречи, как рассказали в пресс-службе, также обсуждались вопросы сотрудничества в реализации отраслевых нацпроектов и концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, комплекса систем, входящих в систему "Безопасный город", и проектов в сфере повышения энергосбережения и энергоэффективности.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.