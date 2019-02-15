Номерной фонд на "Архызе" увеличится на 50% в 2019 году

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Резиденты планируют построить коттеджные поселки и апарт-отель на горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии к началу зимнего сезона 2019/2020. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи генеральный директор АО "Курорты Северного Кавказа" ("КСК") Хасан Тимижев.

"Три резидента построят коттеджные поселки и апарт- отель из восьми шале, причем как в туристической деревне Романтик, так и на Лунной поляне. Суммарно в новом сезоне туристам будет доступно порядка 350 новых мест размещения, это плюс 50% к имеющемуся сегодня номерному фонду", - сказал он.

По словам Тимижева, объем привлеченных за 2018 год инвестиций на курорте "Архыз" оценивается в 3 млрд рублей. "У нас постепенно <...> появляются объекты, которые резидентами были заявлены в бизнес-планах. Так, на "Архызе" был введен в работу пятизвездочный отель с интересным спа-комплексом. То есть мы и наши туристы уже видим результаты деятельности резидентов, в моем понимании, это самое главное. Естественно, новые заявки тоже есть, мы с ними работаем", - сказал он.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная поляна сейчас работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс.

КСК управляет туристическим кластером, который объединяет пять всесезонных туристических рекреационных комплексов и Каспийский прибрежный кластер. Стратегия развития компании предусматривает первый этап - развитие курортов "Архыз" (КЧР), "Эльбрус" (КБР) и "Ведучи" (Чечня). Ко второму этапу отнесены "Армхи" (Ингушетия), "Матлас" и Каспийский прибрежный кластер (Дагестан). Данный подход в 2014 году был одобрен правительством РФ.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.