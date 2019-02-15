МВД предлагает с 2020 года расширить схему налогообложения работающих в РФ иностранцев

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. МВД России разработало законопроект, предусматривающий введение налогообложения доходов иностранных граждан, работающих в России не только по патенту, но и на основании временного или постоянного проживания. Об этом ТАСС сообщили в министерстве.

Как отметили в МВД, в настоящее время иностранцы, работая на основании патента у физических или юридических лиц, ежемесячно оплачивают авансовые платежи, размер которых в каждом регионе свой, при этом иностранные граждане, имеющие разрешение на временное проживание и вид на жительство, имеют право трудиться в период срока их действия, заплатив государственную пошлину в размере 1,6 тыс. и 3,5 тыс. рублей соответственно. В МВД подчеркнули, что для того, чтобы избежать уплаты ежемесячных авансовых платежей, некоторые иностранцы стараются получить разрешение на временное проживание, не планируя дальнейшую интеграцию в российское общество.

"В целях исключения подобных случаев и увеличения поступлений в бюджеты субъектов РФ законопроектом предлагается систему налогообложения доходов, предусмотренную для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента, распространить на иностранных граждан, временно или постоянно проживающих в РФ, осуществляющих трудовую деятельность по найму у физических лиц для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности", - добавили в МВД, отметив, что предлагаемые изменения планируется ввести с 1 января 2020 года.