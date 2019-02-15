AFP: в Париже эвакуируют около 1,8 тыс. человек, чтобы обезвредить бомбу времен войны

ПАРИЖ, 15 февраля. /ТАСС/. Около 1,8 тыс. человек будут эвакуированы в воскресенье из своих домов на северо-востоке Парижа в связи с проведением операции по разминированию авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом в пятницу сообщило агентство Agence France-Presse.

Снаряд был обнаружен 4 февраля на стройплощадке под парижской окружной дорогой в пригородном квартале Сен-Дени. "Чтобы обезвредить его, парижская полиция решила провести операцию по расчистке территории. Эта операция требует эвакуации населения в радиусе 300 м", - отметили в мэрии района.

Предполагается, что людей во время операции разместят в спортзалах. После извлечения бомба будет перемещена в специальную камеру, которую разместили в яме глубиной 200 м. Затем снаряд подорвут.