Власти Удмуртии определят меры поддержки для населения при переходе на цифровое ТВ

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Комплекс мер поддержки для малоимущего населения будет определен в Удмуртии в связи с переходом республики на цифровое телевидение. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Александр Бречалов.

Переход на "цифру" происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Отключение аналогового телевизионного вещания в РФ проходит в три этапа и завершится 3 июня 2019 года.

"Мы определили те территории, где будут сложности, определили для них меры, начиная с фиксированной стоимости декодеров, которые необходимо покупать", - сказал собеседник агентства.

По словам Бречалова, также рассматривается возможность материальной поддержки малоимущих слоев населения. Будет обсуждаться и вопрос компенсации затрат на цифровые приставки, если такая необходимость появится у социально незащищенных граждан.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.