Более 90 студентов приняли участие в Зимней школе нефтегазового инжиниринга в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Более 90 российских студентов приняли участие в Зимней школе нефтегазового инжиниринга на площадке Тюменского государственного университета. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе университета.

"В Зимней школе поучаствовали 95 финалистов заочного этапа Олимпиады "Я профессионал" из 31 вуза, в которых обучают специалистов для нефтегазовой отрасли", - сказал представитель университета.

По информации пресс-службы, участники школы работали над реальными производственными кейсами, побывали на промышленных и учебных площадках Schlumberger, СИБУРа и других компаний, а также встретились с профессионалами отрасли и послушали их лекции и рекомендации.

"Не секрет, что и в нефтегазовом деле сегодня на многих участках и направлениях есть дефицит кадров, обладающих набором суперсовременных знаний и компетенций. Поэтому такой формат подготовки будущих специалистов, как олимпиада "Я - профессионал", ее зимние школы можно только приветствовать. Чувствуется, что студенты здесь собрались "отборные", - приводит пресс-служба слова заслуженного геолога РФ Владислава Кузнецова.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков выразил уверенность, участие в олимпиаде "Я - профессионал" позволит студентам стать более конкурентоспособными на рынке труда. "Ключевым принципом новой модели высшего образования является практико-ориентированность. Работодателям сегодня нужны специалисты не только с ключевыми профессиональными компетенциями, но и владеющие soft skills", - заявил он.

"Я - профессионал" - это масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных специальностей: технических, гуманитарных и естественнонаучных. Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и крупнейших компаний страны. Лучшие участники получают денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру или аспирантуру и возможность трудоустройства.

В рамках олимпиады "Я - профессионал" состоялись 23 зимних школы по 46 направлениям. Школа на площадке ТюмГУ прошла с 10 по 15 февраля.