Школу по изучению арабского языка и культуры откроют в Тюменском университете

ТАСС, 15 февраля. Школа по изучению арабского литературного языка, письменности и культуры откроется в ближайшее время при Тюменском государственном университете (ТюмГУ). Об этом сообщил ТАСС директор Арабского центра ТюмГУ, египетский ученый Ахмед Ибрагим.

"Мы запустили проект "Школа арабистики", чтобы познакомить всех желающих с нашей культурой, историей, литературой. Занятия будут проходить в формате интерактивных лекций и мастер-классов по каллиграфии, алфавиту, письменности и многому другому. К обучению мы приглашаем не только студентов Тюменского университета, но и всех жителей города", - сказал он.

В рамках знакомства с культурой учащиеся также смогут получить представление о народных костюмах, национальных танцах, еде и предметах из разных стран. По итогам занятий будет проводиться День арабской культуры.

Как уточнили в пресс-службе вуза, школа начнет свою работу уже в марте.

Арабский центр ТюмГУ, созданный в 2017 году, активно сотрудничает с представителями арабских государств в области культуры, науки, спорта и социального взаимодействия. В том же году на его базе прошел первый в университете День арабской культуры, ставший площадкой для встречи студентов из Египта, Ирака, Йемена, Палестины и Сирии, обучающихся в вузах Тюмени, со всеми, кто интересуется историей, культурой и даже кухней народов арабского мира. Ибрагим является выпускником Каирского университета, где изучал всемирную историю, а также ТюмГУ.