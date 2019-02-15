Уровень безработицы в Кабардино-Балкарии составил менее 2% за год

НАЛЬЧИК, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) зафиксировали двухпроцентный уровень безработицы в 2018 году, всего в настоящее время официально ищут работу около 7 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты региона Алим Асанов.

"Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости, на 1 января 2019 года составила 6 тыс. 803 человека, что на 2 тыс. 320 человек меньше, чем на 1 января 2018 года. Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении по КБР составил 1,9%, что соответствует показателю 2017 года и ниже контрольного показателя, который составляет 2,3%",- сказал Асанов, выступая на заседании коллеги ведомства.

В прошлом году через центры занятости в КБР нашли работу 5 тыс. 206 человек, уровень трудоустройства выше 30%.

Министр рассказал, что в республике работодатели ищут сварщиков, токарей, электромонтеров, водителей автомобилей и погрузчиков, слесарей широкого профиля, каменщиков и бетонщиков. Повышенным спросом среди специальностей служащих пользуются педагоги дополнительного образования, инженеры, участковые педиатры, врачи анестезиологи- реаниматологи, медсестры.