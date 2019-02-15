Нижегородцы смогут через интернет ставить задачи кандидатам на посты министров в регионе

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Зарегистрированные пользователи портала "Команда правительства", который является основным инструментом по отбору управленческих кадров в Нижегородской области, смогут ставить задачи соискателям на должности региональных министров. Об этом сообщил ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Региональная программа "Команда правительства" была запущена в Нижегородской области 14 мая 2018 года. Основным инструментом программы стал интернет-портал. Кандидату на пост регионального министра необходимо зарегистрироваться на портале, пройти тесты, после чего специалисты проверят рекомендации, указанные соискателем в анкете. За время работы проекта, отмеченного на федеральном уровне, были выбраны министры по культуре и экологии Нижегородской области, заместители главы Нижнего Новгорода.

"В ходе конкурса на должность министра экологии любой житель страны, пройдя авторизацию на портале и заполнив специальную форму, мог предложить для рассмотрения экспертам экозадачу, решением которой будет заниматься будущий министр и все министерство в целом. За этот период было принято более 300 экозадач от населения <...>, эксперты отобрали 21 ключевую задачу для участников отборочных процедур. Победитель конкурса уже приступил к их решению, сейчас идет сбор социальных идей для будущего министра социальной политики", - отметил Никитин, уточнив, что в рамках программы также будет выбран министр строительства региона.

По его словам, за время работы программы "удалось полностью перезагрузить кадровую политику в регионе". "Прежде всего, это касается государственной и муниципальной службы. Почти 11,5 тысяч участников полностью заполнили профиль резюме (на интернет-портале - прим. ТАСС)", - отметил Никитин.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.