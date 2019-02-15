Число туристов в Севастополе выросло до 436 тыс. в 2018 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Число туристов в Севастополе в 2018 году выросло на 20%, а число тех, кто приехал в город на экскурсии, - в 1,6 раза, за счет запуска движения по Крымскому мосту, морских перевозок и новых крупных мероприятий, сообщил ТАСС в пятницу начальник городского управления развития туристической индустрии Михаил Юрлов.

"[В 2018 году] город Севастополь посетило свыше 436 тыс. туристов, что на 20% выше, чем в прошлом году. Экскурсантов (тех, кто приехал в город без ночевок - прим. ТАСС) - свыше 2,5 млн человек, что на 64% выше", - рассказал Юрлов.

Он уточнил, что рост вызван появлением новых мероприятий для туристов. Например, в мае впервые прошел туристический слет "Артека" в урочище Торопова дача, где участвовали 3,3 тыс. человек, слет занесен в Книгу рекордов России как самый массовый слет молодежи. В очередной раз он пройдет осенью и теперь будет проводиться дважды в год.

Собеседник отметил, что также на турпотоке сказались открытие автомобильного движения по Крымскому мосту и начало перевозок на скоростных судах "Комета 120М" вдоль крымского побережья.

Он добавил, что в 2019 году также ожидается рост числа гостей. В том числе на этом скажется запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту.