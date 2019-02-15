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Чеченский писатель подал в суд на режиссёра "Аватара" Джеймса Кэмерона

Мужчина требует признания соавторства над сценарием фильма и компенсацию морального вреда в 10 млн рублей

ГРОЗНЫЙ, 15 февраля. /ТАСС/. Чеченский писатель Руслан Закриев подал иск в Заводской районный суд Грозного против американского режиссера Джеймса Кэмерона за нарушение авторских прав. Как сообщил ТАСС писатель, он добивается признания соавторства над сценарием фильма и компенсации морального вреда в 10 млн рублей.

В 2015 году писатель обвинил голливудского режиссера в плагиате, так как тот, по его мнению, использовал в "Аватаре" сюжетные линии из его романа "Секретное оружие". Литератор также отправил открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь разобраться в споре. В апреле того же года Закриев подавал иск о плагиате в суд Александровского района Ставропольского края, но районный суд, как и впоследствии краевой, отклонил иск. Тогда он требовал от Кэмерона $1 млрд.

"Подал иск в Заводской районный суд Грозного против американского режиссера Джеймса Кэмерона и студию 20th Century Fox International за нарушение авторских прав и использование идеи из моего романа "Секретное оружие", опубликованного в открытом доступе в интернете в 2002 году. Требую признания соавторства над сценарием фильма "Аватар" и компенсации морального вреда в 10 млн рублей", - рассказал Закриев.

ТАСС не располагает оперативным комментарием Заводского районного суда Грозного.

По словам писателя, заключения экспертов и регистрация прав на роман "Секретное оружие", могут подтвердить выдвинутые им обвинения в плагиате. Представители Кэмерона, по утверждениям Закриева, признают сходство между "Секретным оружием", и "Аватаром", но наоборот обвиняют его в краже идеи. "Если меня признают меня соавтором и выплатят компенсацию, я готов поработать с Кэмероном над продолжением фильма "Аватар", - сообщил Закриев.

Фильм "Аватар" - самая кассовая картина в истории кино. Она принесла прибыль в размере $2,7 млрд. Помимо 55-летнего писателя-фантаста из Грозного, на создателей "Аватара" подавали в суд китайский писатель Чжоу Шаомоу, автор книги "Легенда о Голубом Вороне", американец Эмил Мэлак, написавший сценарий под названием "Терра инкогнита", писательница Келли Ван, автор романа роман "Шейла-воительница: Проклятая", и сценарист Эрик Райдер, в середине 1990-х работавший с Джеймсом Кэмероном над заявкой сценария под названием "K.R.Z. 2068".

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