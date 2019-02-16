Фигурант дела Политковской проходит плановое лечение в Рязани

ТАСС, 16 февраля. Экс-сотрудник ГУ МВД Москвы Дмитрий Павлюченков, являющийся фигурантом уголовного дела об убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской, находится на плановом лечении в терапевтическом отделении медсанчасти в Рязани. Об этом ТАСС в субботу сообщили в УФСИН по Рязанской области.

Вечером 15 февраля адвокат Карен Нарсисян сообщил, что Павлюченков, которому осталось отбывать наказание около трех лет, находится в тяжелом состоянии в рязанской тюремной больнице.

"Еще вчера факты о тяжелом состоянии не подтвердились, он находится в терапевтическом отделении в Рязани", - пояснили в пресс-службе рязанского УФСИН.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года. В декабре 2012 Мосгорсуд вынес приговор бывшему сотруднику МВД Дмитрию Павлюченкову, осудив его на 11 лет лишения свободы. В июне 2014 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных признал виновными в убийстве журналистки еще пятерых человек, они были приговорены к различным срокам лишения свободы - от 12 лет до пожизненного.