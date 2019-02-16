Золотые подвески XV века в музее города Тил оказались подделкой

ГААГА, 16 февраля. /ТАСС/. Подвески "Золотое руно" XV, хранящиеся в краеведческом музее города Тил в Нидерландах, оказались подделкой. Эксперты пришли к выводу, что украшения, которые, как считалось ранее, принадлежали рыцарю Класу Вейгу, не были изготовлены в 1559 году и вообще сделаны не из золота. Речь идет о медной копии, покрытой позолотой, заявила директор музея Александра ван Стейн в интервью газете De Gelderlander.

"Во время одной из проверок я заметила темное пятно на "Золотом руне", - рассказала она. - Однако такое обычно не происходит с такими драгоценными металлами, как золото. Более тщательное изучение также показало, что подвески слишком легкие, чтобы быть изготовленными из золота".

С учетом этого, изделия, напоминавшие по форме шкуру золотого барана, были переданы на изучение Агентству культурного достояния. Тщательное исследование подвесок подтвердило опасения директора: они оказались сделанными из меди, на которую нанесен тонкий слой золотой краски.

Подвески были позаимствованы у американского коллектора в 2013 году и выставлены в музее с марта 2014 года. Они были найдены в ходе археологических раскопок под Тилем в 1970-х годах и застрахованы на €100 тыс.

Дальнейшее расследование показало, что "Золотое руно" на самом деле изготовлено в Париже в 1950-х годах компанией, специализировавшейся на создании декораций для театров и киноиндустрии.

Александра ван Стейн заявила, что пока подвески останутся в музее. "Однако существует ли настоящее "Золотое руно" Вейга, и если да, то где оно находится, остается загадкой для нас", - отметила она.