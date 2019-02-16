Митрополит Иларион: "исход" европейских приходов Константинополя в РПЦ набирает обороты

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Процесс возвращения приходов Константинопольского патриархата в Европе под юрисдикцию РПЦ набирает обороты, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Так он прокомментировал недавнее обращение православного прихода в Лигурии, попросившегося в юрисдикцию РПЦ и разорвавшего общение с Константинополем. Иларион сообщил, что приходу был дан положительный ответ.

"Этот процесс сейчас набирает обороты, потому что в Западной Европе существует архиепископия русских приходов в составе Константинопольского патриархата (Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе - Прим. ТАСС). Исторически это часть Русской православной церкви, но в 1930-е годы в силу затрудненности сношений между зарубежьем и церковью в отечестве, которая тогда подвергалась жесточайшим гонениям, временно эта структура попросилась в состав Константинопольского патриархата", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, не так давно Константинополь решил упразднить эту структуру, а приходам было предложено "влиться в местные общины Константинопольского патриархата". Многие приходы не соглашаются на это, вследствие чего "один за другим начинают выходить" из-под юрисдикции Константинополя. Ранее Иларион сообщил, что РПЦ готова оказать поддержку распущенному Константинополем Западноевропейскому экзархату русских приходов с центром в Париже, если структура захочет перейти под юрисдикцию Московского патриархата.

Западноевропейский экзархат приходов русской традиции, преобразованный в 1971 году в Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе, возглавляется с 2016 года архиепископом Хариопольским Иоанном (Ренето). На данный момент эта Архиепископия имеет 65 приходов, 32 общины, 11 действующих церквей, два монастыря, семь скитов. Они находятся во Франции (40 приходов), Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании. Клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов, во Франции Архиепископия считается численно главенствующей православной епархией.

Священный синод Русской православной церкви на заседании 28 декабря 2018 гола принял решение образовать патриарший экзархат в Западной Европе и экзархат в Юго-Восточной Азии. В сферу пастырской ответственности нового европейского экзархата войдут Андорра, Бельгия, Великобритания, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Португалия, Франция, Швейцария. Главой экзархата назначен епископ Богородский Иоанн.