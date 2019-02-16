Иерарха католической церкви в США лишили сана из-за сексуальных преступлений

ВАТИКАН, 16 февраля. /ТАСС/. Бывший почетный архиепископ Вашингтона экс-кардинал Теодор Маккэррик лишен сана после признания его виновным в преступлениях сексуального характера. О соответствующем решении конгрегации доктрины веры, утвержденном Папой Римским Франциском, сообщила в субботу Служба печати Святого престола.

Как уточняется в сообщении, решение окончательное и не подлежит дальнейшему обжалованию. "Мы не знаем, что предпримет Маккэррик, но на решение Папы нельзя подать апелляцию", - пояснил временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти. Он уточнил, что пока бывший кардинал подвергнут каноническому процессу и не представал перед традиционным правосудием.

88-летний иерарх, давно по возрасту не имевший право участвовать в папских выборах (конклаве), еще минувшим летом под давлением епископской конференции США подал в отставку и был отлучен от служения. Экс-кардинал обвинялся в надругательстве над подростком 45 лет назад, когда он был еще простым священником Нью-Йорка. Кроме того, Маккэррик обвиняется в сексуальных отношениях со взрослыми семинаристами, которых принуждал к близости, пользуясь своим положением.

Маккэррик - один из наиболее высокопоставленных иерархов Римско-католической церкви, замешанных в скандале с педофилией, наряду с австралийским кардиналом Джорджем Пеллом, который предстал перед судом на родине из-за обвинений в покрывательстве священника-педофила.

Скандал с педофилией в лоне Римско-католической церкви разгорелся несколько лет назад. Высшая церковная власть, включая Папу Римского, признала наличие этой проблемы. Более того, нынешний понтифик Франциск уже просил прощения за преступления сексуального характера священников и признавал, что церковь до сих пор делала мало, чтобы предотвратить это зло.

В конце февраля в Ватикане Франциск собирает специальную встречу иерархов церкви из разных стран, на которой будут обсуждаться пути защиты прав несовершеннолетних. Скандалы с педофилией затронули католические общины почти всех стран - как европейских, так и американского континента. Они привели к падению многих доверия верующих к церкви.