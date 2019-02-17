Сторонники "новой церкви" захватили храм канонической УПЦ в Волынской области

КИЕВ, 17 февраля. /ТАСС/. Сторонники так называемой православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Волынской области. Об этом в воскресенье сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

Почему новая церковь на Украине похожа на политический проект

Томос раздора. Почему новая церковь на Украине похожа на политический проект

"Сторонники ПЦУ в присутствии полиции срезали замки и захватили храм религиозной общины УПЦ в селе Озеряны Луцкого района", - говорится на сайте УПЦ. В сообщении отмечается, что активисты сделали "ревизию" даже в алтаре.

Сторонников "новой церкви" пытался остановить священник, но его уговоры не остановили непрошеных гостей. "Полиция на действия рейдеров никак не реагировала", - сказали в УПЦ.

На Украине обострилась межрелигиозная обстановка, участились акты вандализма и порчи имущества церквей после создания в стране новой церковной структуры - православной церкви Украины. С 2014 по 2016 годы радикалы захватили 40 храмов канонической Украинской православной церкви.