Сильный порывистый ветер ожидается в регионах ЦФО в ближайшие двое суток

ТАСС, 17 февраля. Ветер с порывами до 17-24 м/с прогнозируется 17 и 18 февраля на значительной территории Центрального федерального округа. Экстренные предупреждения о надвигающейся непогоде размещены на официальных сайтах ГУ МЧС по Белгородской, Владимирской, Воронежской, Липецкой, Курской, Тамбовской и ряда других областей.

Метеопредупреждение об усилении ветра в воскресенье объявлено в Воронежской области. "С 18:00 мск 17 февраля до 18:00 мск 18 февраля местами по Воронежской области ожидается усиление северо-западного ветра до 18 м/с, местами порывы ветра до 24 м/с", - говорится в сообщении.

Ветер с порывами до 20-23 м/с в ближайшие двое суток ожидается во Владимирской, Костромской, Тамбовской, Ярославской областях. "Прогнозируется с вероятностью 70-95% возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий электропередачи и связи, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных конструкций, увеличением ДТП, заторов на трассах федерального, регионального и местного значения", - сообщили в пресс-службе управления МЧС по Тамбовской области.

На территориях Белгородского, Ивановского, Калужского, Курского, Липецкого, Орловского, Тверского, Тульского регионов, по сообщениям ГУ МЧС, скорость ветра 17 и 18 февраля может достигать 17-19 м/с. В Брянской, Рязанской, Смоленской областях - 13-16 м/с.

По данным Гидрометцентра России, опубликованным на официальном сайте, непогода связана с влиянием атмосферных фронтов циклона, центр которого находится над Кольским полуостровом. "17 февраля в ЦФО местами возможны небольшие осадки, преимущественно в виде снега, мокрого снега, дождя. 18 февраля преобладающая температура воздуха ночью и днем - от минус 9 до минус 2 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная", - отметили синоптики.