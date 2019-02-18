В Приморье сделают бесплатными аренду спортзалов и экипировку для детей

ВЛАДИВОСТОК, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Приморья намерены сделать более доступными для детей занятия массовыми видами спорта, снизив финансовую нагрузку на родителей в части платы за обучением и покупки спортивной экипировки. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции губернатор региона Олег Кожемяко.

"Сегодня по многим регионам идет снижение спроса среди ребят на такие дорогие виды спорта, которые требуют "амуниции", содержания залов. Это часто непосильно для родителей, особенно в семьях, где много детей, в семьях с небольшим доходом. Поэтому мы сейчас примем решение, связанное с тем, чтобы в муниципальных образованиях залы предоставлялись в аренду бесплатно, чтобы ставки тренеров оплачивались, там, где есть детские команды, чтобы за счет средств бюджета приобреталась вся экипировка", - сказал глава края.

Он рассчитывает, что это позволит привлечь больше детей к занятию хоккеем и другими видами спорта. При этом краевые власти будут компенсировать муниципалитетам выпадающие доходы по аренде помещений за счет дотаций и субсидий.

"Поставим задачу главам муниципальных образований о количестве занимающихся детей, это будет один из критериев оценки их деятельности", - добавил Кожемяко.

По информации краевых властей, сейчас массовым спортом в регионе занимаются только 32% жителей. Этот показатель необходимо увеличивать, считает губернатор. Для решения этой задачи принята программа, по которой в муниципалитетах в 2019 году будут построены 400 спортивных площадок, а всего планируется их число довести до 2 тыс.