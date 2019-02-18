В Петербурге появилось граффити с портретом Егора Летова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Граффити с портретом музыканта Егора Летова появилось на трансформаторной будке в Некрасовском саду в Санкт-Петербурге. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщила арт-группа "Явь".

На странице размещены фото граффити, которое представляет собой портрет музыканта высотой около двух, и шириной примерно четыре метра. Рядом с ним, на другой стороне будки размещены цитаты из песен Летова.

Егор Летов - основатель и лидер музыкальной группы "Гражданская оборона". Считается основоположником русского панк-рока. За свою более чем 20-летнюю музыкальную карьеру в составе "Гражданской обороны" и смежных проектах Летов выпустил около 30 альбомов, последний из которых был издан в 2007 году. Он умер 19 февраля 2008 года в Омске.