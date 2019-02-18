В Минтрансе предложили упростить оплату поездок при пересадке с электрички на метро

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Оплата поездок, предполагающих пересадку с пригородной электрички на метро, станет удобней - теперь, если маршрут имеет остановочные пункты, позволяющие осуществить пересадку на метрополитен, при использовании современных средств оплаты будет фиксироваться начало и окончание поездки. За счет этого полная стоимость поездки может списываться не на входе, а на выходе из транспорта. Соответствующий приказ Минтранса зарегистрирован Министерством юстиции, говорится в сообщении Минтранса.

"Это, в частности, удобно для пассажиров, меняющих свои планы в ходе поездки, - отмечается в сообщении. - Пассажиры смогут, зафиксировав начало поездки, не беспокоиться об оплате до конца маршрута, включающего пересадку на метро".

Предусмотрена возможность оплачивать такие поездки бесконтактной смарт-картой, транспортной картой, платежной картой или электронным устройством с использованием автоматизированных систем на всей территории России.

Заместитель министра транспорта Владимир Токарев, слова которого приводятся в сообщении, уточнил, что приказ разработан в преддверии запуска Московских центральных диаметров (МЦД).

Ранее сообщалось, что первые два диаметра Одинцово - Лобня и Нахабино - Подольск запустят в конце 2019 года - начале 2020 года.