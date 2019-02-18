Генконсульство России в Пусане не имеет данных о якобы задержанной в аэропорту семье из РФ

СЕУЛ, 18 февраля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Генеральное консульство России в Пусане не располагает информацией о семье из России, якобы находящейся во временном изоляторе местного аэропорта. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщил консул РФ в Пусане Роман Быков.

Согласно данным некоторых российских СМИ, жительница Владивостока вместе с двумя детьми и мужем с 16 февраля находится "в подвале для нелегалов в аэропорту Пусана".

"В генеральное консульство России в Пусане не поступало обращений от семьи из новостной публикации, информацией о данном происшествии не располагаем", - отметил дипломат. Он также указал, что "решение о недопуске российских пассажиров принимается должностным лицом иммиграционной службы Республики Корея [РК] в соответствии с Законом о въезде и выезде из РК и не противоречит двусторонним российско-корейским соглашениям в области взаимных поездок граждан".

По его словам, наиболее частыми причинами отказа во въезде в Южную Корею являются несоответствие заявленной пассажиром цели поездки в страну с его истинными намерениями, что выясняется в ходе собеседования и соответствующей проверки, а также наличие в прошлом случаев нарушения пассажиром местного миграционного режима.

"При этом действующие российско-корейские соглашения не предусматривают обязанности сторон информировать консульские учреждения о случаях недопуска", - подчеркнул собеседник агентства, уточнив, что вопросами отправки недопущенного пассажира из страны в соответствии с международными нормами и законодательством Южной Кореи должна заниматься авиакомпания, рейсом которой гражданин прибыл.

"Таким образом, приобретение или обмен обратного билета, регистрация и посадка на обратный рейс, питание и пребывание в аэропорту производятся исключительно через авиаперевозчика, которым пассажир прибыл в Республику Корея", - добавил Быков.