Оператор по обращению с ТКО в Удмуртии увеличил сбор мусора в два раза

ИЖЕВСК, 18 февраля. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с отходами в Удмуртии в январе 2019 года собрал в республике вдвое больше мусора, чем в январе прошлого года. Об этом сообщил ТАСС руководитель регионального оператора по обращению с отходами в Удмуртии ООО "Спецавтохозяйство" Иван Маринин.

"Главный итог первого месяца работы регоператора - это количество мусора, который был вывезен на лицензированные полигоны. В этом январе мы собрали вдвое больше отходов, чем за этот же месяц в 2018 году: 20 408 тонн против 10 389 тонн", - сказал он.

Маринин отметил, что раньше, до старта новой системы обращения с отходами, этот "недособранный" мусор оказывался в лесах и оврагах Удмуртии. "Сейчас он вывезен на полигоны и будет утилизирован с минимальным вредом для природы республики", - подчеркнул собеседник агентства.

В пресс-службе предприятия уточнили ТАСС, что увеличить объемы удалось за счет того, что в республике начали впервые системно вывозить бытовые отходы из деревень и сел, а также из городского частного сектора. По данным пресс- службы, в 75% населенных пунктах региона до сих пор не существовало постоянного организованного сбора мусора.

С 1 января в России стартовала реформа обращения с отходами, в рамках которой ответственность за него перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями субъектов по конкурсу. Для перехода на эту систему были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.