В один из изоляторов временного содержания Москвы пытались доставить некачественные пайки

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы рассказали о том, что одна из фирм пыталась доставить в изолятор временного содержания (ИВС) по Северо-Восточному административному округу (СВАО) Москвы некачественные продукты питания для задержанных. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.

"В ИВС, расположенный на Осташковской улице, привезли пайки для задержанных, изготовленные кампанией "Профит-плюс". Они состояли из мясных котлет и овощей по-карпатски, всего 22 пайка, и от этой пищи исходил резкий, неприятный запах. На этикетке одного из пайков было сказано ,что он изготовлен за 10 минут до приезда курьера с продуктами в изолятор. Учитывая, что производитель этой пищи расположен на другом конце Москвы, данная информация явно является некорректной", - сказал Мельников.

По его словам, руководство ИВС отказалось принимать эти 22 пайка. В распоряжении ТАСС есть копия акта о непригодности этих продуктов для приема в пищу, подписанный помощником дежурного группы режима ИВС по СВАО и фельдшером изолятора.

"В связи со случившимся я направил жалобу в адрес главы ГУ МВД по Москве Олега Баранова с пробой разобраться в данной ситуации", - сказал Мельников.

Ранее заключенные этого ИВС уже высказывали правозащитникам жалобы на некачественное питание в этом учреждении, в связи с чем ОНК направляла жалобу и.о. прокурора Москвы Олегу Манакову.