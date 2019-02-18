СК проверит информацию о врачах, отказавшихся приехать к беременной жительнице Смоленска

ТАСС, 18 февраля. Следственное управление СК РФ по Смоленской области проверяет информацию региональных СМИ о том, что скорая помощь не приняла вызов беременной женщины, которая впоследствии перенесла операцию из-за осложнений от заболевания. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным некоторых региональных СМИ, 35-летняя жительница Смоленска позвонила в скорую помощь из-за "сильных болей внизу живота и подозрения на выкидыш", но вызов принят не был. Позже ее в тяжелом состоянии доставили в областную клиническую больницу скорой медицинской помощи, где провели операцию.

"Следователями будут тщательно проверены факты, изложенные в СМИ. Начато проведение доследственной проверки, по ее результатам будет принято процессуальное решение", - сказали в пресс-службе.

Некоторые СМИ также сообщают, что после госпитализации женщина около недели находилась в реанимационном отделении, сейчас она по-прежнему находится на лечении, за ней ухаживают старший сын и ее сестра.