Sky: британские парламентарии сравнили сотрудников Facebook с гангстерами

ТАСС, 18 февраля. Британские парламентарии назвали "цифровыми гангстерами" сотрудников компании и социальной сети Facebook. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе комитета Палаты общин по вопросам культуры, СМИ, спорта и цифровых технологий, в котором подведены итоги продолжавшегося полтора года парламентского расследования по поводу роли соцсетей в распространении сфабрикованных новостей с целью повлиять на политические процессы в Великобритании и США.

"Таким компаниям, как Facebook, нельзя позволить вести себя подобно "цифровым гангстерам" в мире интернета и считать себя выше и за рамками любого закона", - цитирует телеканал Sky News доклад британских парламентариев. Авторы доклада обвинили соцсеть в незаконном использовании данных пользователей без их разрешения. Британские депутаты также выразили недовольство тем, что глава компании Facebook Марк Цукерберг отказался принять участие в слушаниях в британской Палате общин по проблеме сфабрикованных новостей, несмотря на то, что он принял участие в аналогичных слушаниях в Конгрессе США.

Британские депутаты в своем докладе высказывают мнение, что распространение дезинформации в соцсетях подрывает демократию. "Демократия оказалась под угрозой из-за злонамеренной и постоянной бомбардировки граждан дезинформацией и персонализированной "темной рекламой" из неопознанных источников, распространяемых с использованием крупных платформ социальных медиа, которые мы используем каждый день", - заявил глава парламентского комитета по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Дэмьен Коллинс. "Значительная часть всего этого направляется организациями в зарубежных странах, включая Россию", - утверждает Коллинс.

В своем докладе британские депутаты рекомендуют парламенту и правительству принять специальный кодекс поведения для социальных сетей и учредить регулятор, который будет следить за соблюдением этого кодекса и налагать на компании социальных медиа крупные штрафы в случае его нарушения. В документе также содержатся рекомендации внести изменения в британские законы о выборах и расследовать якобы имевшие место попытки иностранных держав оказать влияние на британскую политику накануне референдумов о независимости Шотландии в 2014 году, по вопросу о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году и парламентских выборов в 2017 году.

Компания Facebook заявила в понедельник, что она готова к сотрудничеству в сфере регулирования при условии, если принимаемые властями меры будут "разумными". "Мы открыты для разумного регулирования и поддерживаем рекомендации комитета о реформе законодательства о выборах", - цитирует агентство Рейтер слова сотрудника пресс-службы Facebook Карима Паланта.

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