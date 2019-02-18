Фестиваль "Московская Масленица" пройдет с 1 по 10 марта

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Третий городской фестиваль "Московская Масленица" пройдет в этом году с 1 по 10 марта на 15 площадках столицы. Его гости смогут попробовать несколько десятков разновидностей блинов, сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

"С 1 по 10 марта в столице вот уже в третий раз пройдет общегородской фестиваль "Московская Масленица". На 15 фестивальных площадках - они по традиции расположатся как в самом центре Москвы, так и в столичных округах - можно будет отведать сотни разновидностей этого всеми любимого угощения: от "блинной классики" со сметаной или медом, до самых оригинальных "авторских" блинов с разнообразными начинками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году на "Московской Масленице" будет особенно много кулинарных школ - они откроются почти на всех участвующих площадках. "У каждой школы будет свое название и тематическое расписание - "меню". К примеру, в "Блинной" на площади Революции, дети под руководством опытных поваров приготовят полезные блины из овсяной, гречневой, цельнозерновой муки, испекут ватрушки с фермерским творогом, а также заварят тесто для ажурных блинчиков", - отметили организаторы.

Также в рамках фестиваля запланированы различные развлекательные мероприятия. Например, на центральных и окружных площадках юные гости смогут проверить свою физическую форму с помощью интерактивного силомера "закати блин", покататься на каруселях, собрать большой масленичный паззл и принять участие в различных играх.

Фестиваль "Московская Масленица" входит в состав цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". В 2018 году гостями "Московской Масленицы" стали 4,75 млн человек. Они приобрели около 250 тыс. блинов и посетили порядка 3 тыс. развлекательных мероприятий.