СПЧ обратится в Генпрокуратуру с письмом в защиту журналистки Прокопьевой

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Постоянная комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по свободе информации и правам журналистов направит в Генпрокуратуру РФ обращение в защиту псковской журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой в оправдании терроризма. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава комиссии, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев.

"Мы приняли решение о подготовке соответствующих документов - заключения комиссии, подписанного председателем СПЧ [Михаилом Федотовым], оно будет направлено в Генпрокуратуру и ряд других структур", - сказал он по итогам заседания комиссии, уточнив, что это будет обращение в защиту Прокопьевой.

По словам Гусева, в документе правозащитники обратят внимание на моменты, в которых, по мнению юристов, есть нарушения.

Прокопьева подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма"), ей грозит наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максим Костиков пояснял ТАСС, что Прокопьева в эфире станции "подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске". В октябре 2018 года 17-летний молодой человек пронес в здание архангельского управления ФСБ самодельное взрывное устройство, в результате взрыва он погиб, трое сотрудников УФСБ были ранены.

Псковский мировой суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тыс. рублей за вышедший в радиоэфир материал Прокопьевой. На 200 тыс. рублей оштрафовано интернет-издание "Псковская лента новостей", опубликовавшее текстовую версию радиопрограммы.

Прокопьева - спецкорреспондент Русской службы Би-би-си, корреспондент радио "Свобода". Она также сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове", где выходит ее авторская программа "Минутка просветления". Ранее она возглавляла редакцию газеты "Псковская губерния".