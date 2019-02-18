СПЧ проведет расширенное заседание, посвященное законопроекту о штрафах за фейк-ньюс

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проведет в течение двух-трех недель расширенное заседание, посвященное законопроекту о наказании за распространение фейковых новостей. Об этом сообщил в понедельник ТАСС глава комиссии СПЧ по свободе информации и правам журналистов, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев.

"Состоится расширенное заседание СПЧ по вопросу принятого в первом чтении законопроекта [сенатора Андрея] Клишаса по фейкам", - сказал он по итогам заседания комиссии. Гусев уточнил, что расширенное заседание планируется провести "в течение двух-трех недель".

Ранее председатель СПЧ Михаил Федотов заявил, что в совете считают этот законопроект непродуманным и нуждающимся в доработке.

Пакет законопроектов о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов был внесен в Госдуму 12 декабря. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев. В первом чтении документы были приняты Госдумой 24 января. Ими предусмотрены меры за распространение заведомо недостоверной информации в СМИ и интернете.

Законопроектом предлагается запретить публикацию в СМИ и интернете "недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, наступления иных тяжких последствий".

Одновременно Госдума приняла проект закона о введении штрафов до 1 млн рублей за распространение фейковых новостей. Предлагается внести поправки в статью 13.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации").