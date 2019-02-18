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Суд 5 марта начнет слушания иска Ходорковского к Роскомнадзору

Слушания пройдут касательно блокировки в декабре 2018 года сайта mbk.news

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Таганский суд Москвы 5 марта начнет слушания по иску Михаила Ходорковского к Роскомнадзору из-за блокировки домена mbk.news. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Слушания по нашему иску состоятся в 11:00 мск 5 марта ", - сказал он. В понедельник в закрытом режиме прошло предварительное заседание.

По требованию Роскомнадзора сайт mbk.news был заблокирован 6 декабря 2018 года.

В иске отмечается, что Роскомнадзор ограничил доступ к домену из-за того, что он якобы является "зеркалом" ресурса mbk.media, который был заблокирован по требованию Генпрокуратуры в феврале 2018 года. Сайт mbk.news был создан и запущен в ноябре 2018 года и он, по мнению истца, не схож с заблокированным сайтом mbk.media, не распространяет информационные материалы проектов "Открытой России" и "Центра управления расследованиями", ликвидированного в августе 2018 года, и является личным интернет-ресурсом Ходорковского.

21 февраля 2018 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mbk.media на территории России по решению Генеральной прокуратуры. В ведомстве свое решение обосновали тем, что на сайте "распространялись информационные материалы нежелательных организаций". 18 октября 2018 года с сайта mbk.media была удалена вся информация, о чем было отправлено уведомление в Роскомнадзор. 31 декабря 2018 года сайт был разблокирован.

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