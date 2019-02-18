В Адыгее завершили учет лесного фонда для создания лесопромышленного кластера

МАЙКОП, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи в рамках создания лесопромышленного кластера провели учет лесного фонда республики, на эти цели было направлено более 30 млн рублей из федерального и республиканского бюджетов, сообщил ТАСС руководитель управления лесами Адыгеи Рашид Бельмехов.

Ранее сообщалось, что Адыгея стала одним из пяти первых регионов России, где будет создан лесопромышленный кластер - высокотехнологичный комплекс по производству мебели, паркета, строганого шпона древесины ценных пород. Цель создания кластера - организовать глубокую переработку леса на территории региона и полностью прекратить вывоз древесины в круглом виде.

"В рамках создания кластера для определения качественных и количественных характеристик состояния лесов республики мы провели лесоустроительные работы, после чего будут составлены новые лесохозяйственные регламенты лесничеств. Лесной план субъекта рассчитан на десять лет, и, поскольку его актуализация последний раз производилась в 1996 году, он сильно устарел. На эту работу из федерального бюджета выделено около 10 млн рублей и более 20 млн рублей направили арендаторы лесных территорий", - сказал он.

По его словам, леса Адыгеи являются одним из главных ее богатств. Они занимают около 40% территории - 280 тыс. га. Все леса в республике относятся к категории защитных, поэтому разрешены только небольшие выборочные рубки. Изучение лесного фонда даст понимание, в каких местах необходимо провести санитарно-оздоровительные мероприятия для борьбы с вредителями, лесовосстановление, построить и реконструировать дороги противопожарного назначения, установить противопожарные аншлаги.

"При наличии соответствующих новым требованиям технологий можно более эффективно перерабатывать тот объем ценных пород нашего региона - дуб, бук, ясень, которые не так широко представлены в других регионах России. Мы можем и должны этим пользоваться. Считаю, одновременно это поможет решить задачу по созданию новых рабочих мест для населения, что, в свою очередь, повлечет еще больше налоговых отчислений в бюджет республики", - добавил руководитель ведомства.