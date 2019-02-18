Католическая церковь Австрии выплатила жертвам насилия священников более €27 млн

ВЕНА, 18 февраля. /ТАСС/. Специальная комиссия по расследованию случаев насилия священников римско-католической церкви в Австрии по отношению к детям официально признала 1 тыс. 974 случая. Об этом сообщила в понедельник телерадиокомпания ORF.

В общей сложности церковь выплатила по всем признанным инцидентам сексуального насилия €27,3 млн в качестве компенсаций пострадавшим. Наряду с выплатой финансовых компенсаций католическая церковь организовала проведение специальных сеансов психотерапии для жертв насилия и оплатила свыше 60 тыс. часов на посещение психотерапевтов.

Большая часть всех случаев домогательств со стороны священнослужителей произошла в период 1960-1970 годов. Как отмечается, начиная с 2000 года их количество стало значительно снижаться. Комиссия также установила, что большинство преступлений затрагивало детей от 6 до 12 лет, затем следует возрастная группа от 13 до 18 лет. При этом больше половины жертв - представители мужского пола. Их оказалось 66%.

В августе 2010 года австрийскую католическую церковь потрясла серия обвинений священнослужителей в педофилии. Случаи сексуального насилия в отношении воспитанников многочисленных местных интернатов, а также прихожан, не остались незамеченными, когда был зафиксирован рекордный показатель по добровольному отречению прихожан от веры на фоне этого скандала. С целью расследования всех обвинений и выявления подтвержденных случаев насилия глава австрийской церкви, кардинал Кристоф Шёнборн поручил в 2010 году учредить специальную комиссию, итоги работы которой были представлены в 2019 году.