Уроки на тему воссоединения Крыма с Россией проведут в российских школах

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Всероссийская акция "Русский Крым и Севастополь" по проведению в школах уроков о воссоединении Крыма с Россией стартовала в рамках дискуссионной площадки "Единой России" "Единство и суверенитет", сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе севастопольского регионального отделения партии.

"В рамках работы дискуссионной площадки "Единой России" "Единство и суверенитет" и общественного движения "Сделаем вместе!" стартовала всероссийская акция "Русский Крым и Севастополь" по проведению просветительских уроков о событиях "Русской весны" в школах", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в рамках акции ученики старших классов расскажут учащимся младших классов о том, что происходило пять лет назад на полуострове.

Во всех регионах созданы организационные комитеты, куда вошли представители партии, Министерства просвещения, ветеранской организации "Боевое братство", а также депутаты "Единой России" всех уровней.

"Пять лет назад Россия поставила жирную точку на всех попытках посягательства на свой суверенитет и показала, что только она вправе принимать решения, направленные на защиту граждан России", - приводятся в сообщении слова координатора дискуссионной площадки "Единство и суверенитет", депутата Госдумы Дмитрия Саблина.

По словам его коллеги Дмитрия Белика, представителя Севастополя в нижней палате российского парламента, уроки должны быть максимально наполнены живыми примерами, живыми историями очевидцев событий тех дней.

"22 февраля [2014 года], когда к нам вернулось севастопольское спецподразделение "Беркут" с Майдана, город их встретил овациями. Очень хочется, чтобы такого рода примеры знали наши школьники, и Севастополь готов об этом рассказывать", - отметил Белик.

О референдуме в Крыму

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, несколько стран, в первую очередь западных, отказались признавать Крым частью России.