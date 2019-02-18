Около 500 человек ожидают на Ямале по программе переселения соотечественников до 2021 года

ТАСС, 18 февраля. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) рассчитывают, что около 500 человек за три года станут участниками госпрограммы по добровольному переселению в регион соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе департамента внешних связей ЯНАО.

"Программа рассчитана на период 2019-2021 годов. Плановые показатели по приему соотечественников за трехлетний период составляют 480 человек, в том числе 195 участников государственной программы, 285 членов их семей", - сказали в департаменте.

Как правило, фактическое число переселенцев выше плановых значений, добавил собеседник агентства. Например, в 2018 году планировалось принять 153 человека, фактически переселились 233 человека, уточнил он.

Начать прием заявлений планируется во втором квартале текущего года после того, как распоряжение о согласовании программы будет подписано в правительстве РФ. "В дальнейшем проект программы будет утвержден на региональном уровне", - добавили в ведомстве.