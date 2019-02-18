В школах Ижевска сняли карантин, введенный из-за роста ОРВИ

ИЖЕВСК, 18 февраля. /ТАСС/. Карантин в школах Ижевска, введенный в связи с ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, отменен, занятия начнутся со вторника. Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель главы администрации города Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

"С завтрашнего дня школы начинают работать в обычном режиме. Пик заболеваемости пройден. Эта неделя, когда школьники были на карантине, все-таки сбила заболеваемость, есть резкое снижение - минус 8% заболеваемости", - сказал он.

По данным пресс-службы администрации Ижевска, учебный процесс в общеобразовательных организациях города был приостановлен с 12 февраля в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. Родителей предупредили, что на время карантина школьники будут обучаться дистанционно и получать задания на сайтах школ.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Удмуртии уточнили ТАСС, что всего за прошлую неделю с 11 по 17 февраля ОРВИ заболело около 19 тыс. человек, наблюдается рост заболевших среди маленьких детей и взрослых, снижение числа заболевших произошло только среди школьников.