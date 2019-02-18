Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе платформы Office 365

ТАСС, 18 февраля. Проблемы в работе платформы Office 365, которая является программным продуктом компании Microsoft, наблюдаются в понедельник в ряде стран мира. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Office 365 наблюдаются с 08:53 по времени Восточного побережья США [16:53 мск]", - говорится в сообщении.

Большая часть сообщивших о сбое в работе платформы пользователей (55%) столкнулась с проблемами, связанными с подключением к серверу. 34% не могут зайти в систему, еще 9% жалуются на работу программы Excel. Чаще всего на неполадки жалуются жители США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Швеции и Швейцарии.

Кроме того, пользователи сообщают о сбоях в работе корпоративной платформы Microsoft Teams. Больше всего сложностей при работе с ней испытывают жители США.