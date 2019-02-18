Врио губернатора Петербурга расширил список гайд-парков еще четырьмя площадками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов включил в список разрешенных мест для проведения публичных мероприятий и митингов парк Екатерингоф в Адмиралтейском районе, сад 9 января в Кировском районе, Пионерский парк и площадь Ленина в Калининском районе, сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации.

В Смольном пояснили, что это временное разрешение, оно будет действовать до принятия поправок в городской закон о митингах, который должен урегулировать этот вопрос законодательно.

"В законодательном собрании затягивается рассмотрение поправок в городской закон о митингах, который должен быть хорошо проработан и получить широкое обсуждение. Поэтому я принял решение временно, до вступления в силу нового закона, дополнить список территорий для проведения мероприятий разными гражданскими и политическими структурами еще четырьмя площадками. Это точки в центральных районах нашего города. Практика покажет, насколько эта мера дает возможность всем политическим партиям и общественным организациям проявить себя в рамках действующего законодательства", - привела пресс-служба слова Беглова на совещании.

В пресс-службе Смольного рассказали, что просьбы расширить список мест для проведения публичных мероприятий поступали в городское правительство от ветеранских и общественных организаций, депутатского корпуса. Ранее проведение общественных мероприятий было разрешено в саду 30-летия Октября в Невском районе, в Удельном парке в Приморском районе, а также в Южно-Приморском парке в Красносельском районе и в Полюстровском парке в Красногвардейском районе.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6 февраля приняли в первом чтении изменения в региональный закон о митингах и шествиях, предусматривающие увеличение числа специально оборудованных площадок (гайд-парков) и максимального числа митингующих. В документе предлагается закрепить минимум восемь специально оборудованных площадок для проведения митингов без согласования с властями, так называемых гайд-парков.

Вопрос изменений в закон о митингах обсуждается в Петербурге депутатами и омбудсменом больше года, проводились общественные слушания. Это связано с тем, что несколько раз проводились несанкционированные акции, участники которых были задержаны полицией за нарушение правил дорожного движения и общественного порядка.