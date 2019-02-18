Число закрытых из-за ОРВИ школ в Волгоградской области выросло почти в два раза

ВОЛГОГРАД, 18 февраля. /ТАСС/. Более двух десятков школ в Волгоградской области полностью закрыты на карантин из-за ОРВИ и гриппа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ранее, 13 февраля сообщалось о 13 школах, которые были закрыты в Волгоградской области из-за гриппа и ОРВИ.

"Двадцать три школы в регионе полностью закрыты на карантин - на одну меньше, чем на утро понедельника, - сказал собеседник агентства. - На седьмой неделе 2019 года на территории Волгоградской области уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом находился ниже уровня эпидемического порога на 5,5%. В Волгоградской области эпидемический порог заболеваемости не превышен по всем возрастным категориям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что для больных гриппом и ОРВИ в области развернуто более 1,5 тыс. коек. Инфекционные отделения стационаров оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких, создан запас лекарств и средств индивидуальной защиты.