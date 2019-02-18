Россия и Индия организуют автопробег и создадут платформу для общения молодых ученых

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 февраля. /ТАСС/. Россия и Индия намерены организовать в следующем году автопробег по маршруту путешествия "за три моря" Афанасия Никитина в XV веке и создать платформу для общения студентов "Бангалор - Сколково". Договоренность об этом зафиксирована в трехстороннем соглашении, которое подписали в понедельник Российская Ассоциация международного сотрудничества (РАМС), Общество дружбы с Индией и Индийско-Российский фонд дружбы.

"Среди тем, которые мы обсуждали, - организация в следующем году международного автопробега по маршруту, которым шел в Индию тверской купец Афанасий Никитин пять с половиной веков назад. И создание молодежной платформы "Бангалор - Сколково", которая будет объединять лучших студентов и молодых ученых двух стран", - сообщил в своем выступлении глава российской делегации первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике, председатель президиума РАМС Сергей Калашников.

"Мы также обсудили проведение совместных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди, которое отмечается в этом году", - добавил Калашников после церемонии подписания соглашения, которое состоялось в российском посольстве в Нью-Дели. Калашников отметил, что документ приурочен к 550-й годовщине путешествия в Индию Афанасия Никитина. Он подчеркнул, что Индия и Россия - стратегические партнеры уже 70 лет и за это время двусторонние связи ничем не были омрачены.

"Укрепление этих связей на всех уровнях - стратегическая задача, большое внимание в которой уделяется культурному сотрудничеству, народной дипломатии", - добавил Калашников.

В свою очередь посол РФ в Индии Николай Кудашев отметил, что мир сегодня стоит перед выбором между попытками вернуть прошлое и стремлением создать мир новый, гуманный, демократический и многополярный. Россия и Индия относятся ко второй группе. "Этот выбор потребует новой культуры межгосударственных и международных отношений. И вклад наших стран в этот процесс может быть ощутимым", - сказал посол.