Власти опровергли данные о падении женщины с ребенком в шахту лифта в Пермском крае

ПЕРМЬ, 18 февраля./ТАСС/. Власти опровергли информацию СМИ о падении женщины с ребенком в шахту лифта в одном из домов города Соликамска Пермского края. Об этом ТАСС сообщила помощник генерального директора по связям с общественностью и СМИ Фонда капитального ремонта региона Галина Шаньшурова.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что жительница дома на проспекте Ленина в городе Соликамск Пермского края в одной из социальных сетей пожаловалась на работу лифта. Она рассказала, что ехала с ребенком в лифте, и на уровне второго этажа он рухнул вниз. Женщина упала, ребенок улетел в другой угол, ни одна кнопка не работал, при этом табло горело, свет был.

"Лифт не падал, при проходе кабины лифта в районе первого этажа в доме произошел скачок напряжения и кратковременное отключение питания. Кабина опустилась ниже точной остановки первого этажа, а затем сработала автоматика и зафиксировала лифт. Эвакуация пассажиров была проведена в течение 15 минут", - пояснила Шаньшурова.

По информации фонда капремонта, лифт находится в исправном состоянии, женщина и ребенок не пострадали.