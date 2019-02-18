Интерактивные прогулки для людей с ОВЗ появятся в усадьбе князей Юсуповых под Белгородом

ТАСС, 18 февраля. Интерактивные прогулки для посетителей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) начнут к сентябрю 2019 года в культурно-историческом центре имени князей Юсуповых в Белгородской области. Нововведение позволит просмотреть всю экспозицию на первом этаже единственной сохранившейся в регионе дворянской усадьбы, сообщила ТАСС в понедельник специалист отдела по развитию туризма центра Юлия Данченко.

Культурно-исторический центр имени князей Юсуповых в поселке Ракитное Белгородской области был открыт в 2015 году на базе памятника архитектуры XIX века - бывшей усадьбы князей Юсуповых. В главном здании к открытию были отремонтированы и инсталлированы анфилады, бальный зал, княжеская трапезная, фойе.

"В каждой комнате Юсуповской анфилады на первом этаже будет установлен интерактивный стол, на котором расположится электронная книга по тематике каждой комнаты. Анфилады находятся на первом этаже, интерактивные столы будут низкими, чтобы человек на коляске смог подъехать и ознакомиться с материалами", - сказала собеседница агентства.

По словам Данченко, интерактивные книги позволят туристам с ограниченными возможностями здоровья не только виртуально посетить все существующие экскурсии музея, но и просмотреть материалы из его архивов. Подробнее наполнение каждой книги планируется проработать весной, а уже в сентябре они будут размещены в усадьбе. На реализацию проекта культурно-исторический центр получил около 500 тыс. рублей из Фонда президентских грантов.

"В планах на дальнейшую перспективу реконструкция музея есть, работа идет постоянно, но не так глобально, чтобы привести усадьбу в то состояние, в котором сейчас находится Архангельское - имение Юсуповых в Подмосковье или же дворец на Мойке в Санкт-Петербурге", - добавила собеседница агентства.

Как отметила Данченко, в ближайшее время также планируется начать работы по благоустройству в поселке Ракитное Белгородской области парка Юсуповых.