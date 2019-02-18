Более 750 жителей Рязанской области получили консультации по переходу на цифровое вещание

ТАСС, 18 февраля. Более 750 обращений с момента включения цифрового телевидения поступило от жителей Рязанской области на федеральную и региональную горячую линии. Еще 707 заявок поступило на вызов волонтеров для помощи в подключении цифрового телевидения, сообщается на сайте регионального правительства.

Рязанская область вошла в число семи регионов, где 11 февраля приступили к отключению аналогового вещания федеральных телеканалов и переходят на цифровое эфирное телевидение.

"С 11 по 17 февраля сотрудники федеральной и региональной горячих линий оказали консультационную помощь 756 жителям региона. Кроме того, поступило 707 заявок на вызов волонтеров для помощи в подключении цифрового оборудования", - говорится в сообщении.

По информации профильных министерств региона, за минувшую неделю в Рязанской области торговыми сетями и отделениями "Почты России" реализовано около 12,5 тыс. ТВ-приставок и более 1500 телевизоров. Пик продаж пришелся на вторник, 12 февраля. Дефицита оборудования нет.

Отключение аналогового телевизионного вещания в РФ будет проходить в три этапа и завершится 3 июня 2019 года. Пользователям телевизоров, которые были приобретены до 2012 года, необходимо купить приставки DVB T2, а также проверить телеприемники более позднего года выпуска на предмет поддержки данного стандарта.