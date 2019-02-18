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Кадыров пояснил, что находился на больничном из-за простуды

Ранее в нескольких Telegram-каналах появилась информация о том, что из-за "временной нетрудоспособности" Кадыров назначил и.о. главы Чечни
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© Саид Царнаев/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров объяснил отсутствие на работе больничным из-за простуды.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили, что Кадыров назначил и.о. главы Чечни из-за "временной нетрудоспособности". По сообщениям каналов, по закону глава республики может назначить и.о. только в случае болезни или отпуска.

"Совсем недавно я совершил двухдневную инспекционную поездку высоко в горы, в условиях снегопада и сильного ветра немного простудился. Как следствие - небольшое недомогание, температура и грипп. На последующие дни у меня были запланированы важные командировки. Поэтому согласно ст. 76 Конституции Чечни временно поручил исполнение обязанностей главы Чечни председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву, и Чечня была представлена на этих серьезных мероприятиях", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также уточнил, что теперь чувствует себя "нормально". "С 16 февраля в полном объеме выполняю свои должностные обязанности", - уточнил глава республики.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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