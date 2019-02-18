Медведев обсудит с губернаторами переход на новую систему обращения с отходами

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет во вторник в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации совещание по вопросам перехода на новую систему обращения с отходами. Кроме того, как сообщили в пресс-службе правительства, в обсуждении примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр экологии и природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, руководитель ФАС Игорь Артемьев, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. Сам Медведев, выступая на традиционном совещании с вице-премьерами, днем ранее пояснил, что такая встреча необходима, "чтобы оценить общее состояние дел".

Реформа мусорной отрасли: первые итоги

С января 2019 года в России началась реализация реформы мусорной отрасли. В ее рамках ответственность за вывоз и обращение с отходами возложили на региональных операторов. На новую систему перешли 70 из 85 регионов, еще шесть должны это сделать в первом квартале 2019 года. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить изменения до 2022 года, остальным семи предстоит запустить реформу к январю 2020 года.

Однако уже сейчас Госдума в ходе мониторинга реализации реформы зафиксировала, что в некоторых субъектах, перешедших на новую систему, тарифы на вывоз мусора остались "спрятанными" в платежках за услуги ЖКХ, что является нарушением принципа новой системы. Как рассказал ТАСС глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, всего выявлено 20 проблемных субъектов. Большая часть нарушений связана с двойной оплатой и примерно треть - со "спрятанными" платежами.

Среди нарушителей оказались Белгородская и Кировская области, Адыгея, Севастополь и Башкирия. Скрытые платежи зафиксированы в Кабардино-Балкарии, Пермском крае и Липецкой области. При этом министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин накануне предстоящей видеоконференции с регионами сообщил, что более детальный анализ первых итогов реализации реформы отрасли обращения с отходами будет проведен после марта 2019 года.

Реформа мусорной отрасли: что сделано

Как сообщили в пресс-службе Дмитрия Медведева, правительством РФ принимаются меры, направленные на облегчение перехода на новую систему. В частности, принят Федеральный закон, предоставляющий регионам возможность перенести срок перехода на новую систему до 1 января 2020 года, городов федерального значения - до 1 января 2022 года.

Кроме того, была создана публично-правовая компания по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами - "Российский экологический оператор. Также был утвержден паспорт федерального проекта "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами", а в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий возможность установления регионами нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль для региональных операторов.

Правительство своим постановлением приняло решение сохранить ставку платы за размещение ТКО на уровне 2018 года (95 рублей за тонну). Также в большинстве субъектов Российской Федерации установлены предельные единые тарифы на услуги региональных операторов, а в отдельных регионах установлены льготные тарифы для отдельных категорий потребителей.

В то же время, по всей стране продолжается работа по ликвидации объектов накопленного вреда, в том числе "старых" свалок ТКО. В рамках приоритетного проекта "Чистая страна" в 2019 году в регионы будет направлено 6,7 млрд рублей на эти цели из средств федерального бюджета. Кабинет министров продолжает прорабатывать дальнейшие шаги по смягчению перехода на новые правила регулирования обращения с твердыми отходами.