В Совбезе РФ обратили внимание на необходимость охраны всех школ ЧОПами или Росгвардией

ТЮМЕНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Сергей Вахруков отметил важность обеспечения охраны всех школ частными охранниками или Росгвардией. Об этом он заявил во вторник время посещения гимназии № 49 в Тюмени.

"Мы сейчас обсуждаем ввод определенных стандартов, требований и методик, чтобы обеспечить школы всей первичной возможностью охраны периметра специальными ЧОПами либо Росгвардией", - подчеркнул Вахруков.

Он обратил внимание на необходимость минимизировать риски причинения вреда здоровью детей. Кроме того, Вахруков отметил необходимость привлечения частных охранных предприятий для обеспечения безопасности в школах, выстроив жесткую систему отбора охранников и контроля за их деятельностью.

Замсекретаря Совбеза также подчеркнул важность обеспечения школ системами пожаротушения и видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, громкой связью и "тревожными кнопками". Речь во время визита замсекретаря СБ РФ в гимназию шла и о вопросах соблюдения законодательства при использовании интернет-ресурсов в школах для фильтрации доступа к неправомерной информации.

Гимназия № 49, рассчитанная на 1200 человек, открылась 1 сентября 2018 года. Вахруков посетил ее в преддверии совещания по вопросам безопасности в школах, которое во вторник проведет в Тюмени секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"На совещании будет проанализирована ситуация в образовательных учреждениях, прежде всего связанная с ростом числа чрезвычайных ситуаций, будут поставлены задачи по проведению разъяснительной работы среди учеников и преподавателей по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, - сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин. - Также будут обсуждаться меры, направленные на выполнение требований противопожарной безопасности, повышение качества работы школьных психологов".