В Саратовской области почти 80 населенных пунктов могут быть подтоплены во время паводка

САРАТОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Почти 80 населенных пунктов, в которых проживают около 13,5 тыс. человек, могут быть подтоплены в период паводка в Саратовской области. Об этом сообщил во вторник губернатор региона Валерий Радаев на собрании актива области.

"Приближается опасность подтопления населенных пунктов и сельхозугодий. По прогнозам, в зоне риска могут оказаться 23 района области. Это 78 населенных пунктов, где проживают более 13,5 тыс. человек", - сказал Радаев.

По его словам, пострадать может и инфраструктура - в зоне риска находятся несколько десятков мостов, социально значимые объекты, участки местных и региональных дорог. Ситуация осложняется большим обилием снега. По данным регионального гидрометцентра, этой зимой выпало аномальное количество снега, при этом, метели продолжаются.

Чтобы не допустить серьезных последствий, по данным правительства региона, дано поручение начать усиленную подготовку к паводку, чтобы обеспечить безопасное прохождение талых вод.

По данным регионального ГУ МЧС, в последние несколько лет в Саратовской области ущерб от паводка преимущественно в регионе был минимальный или практически отсутствовал. Максимальный ущерб в последние годы был в 2013 году - более 100 млн рублей. По данным метеорологов, паводок обычно начинается в регионе во второй-третьей декаде марта.