Прием заявлений на участие в ГИА 2019 года завершится 1 марта

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Выпускникам девятых классов для участия в государственной итоговой аттестации (ГИА) 2019 года необходимо определиться с предметами, которые они планируют сдавать, и подать заявление до 1 марта, сообщила во вторник пресс-служба Рособрнадзора.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации 2019 года для выпускников 9 классов завершается 1 марта. Для участия в ГИА-9 выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы и форма итоговой аттестации - основной государственный экзамен или государственный выпускной экзамен", - сообщила пресс-служба.

Основной формой ГИА для девятых классов является основной государственный экзамен (ОГЭ). Он проводится с использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной формы. Формат проведения ОГЭ приближен к формату единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Для обучающихся с ограничениями по здоровью и для учащихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также заграншкол итоговая аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) - письменного или устного экзамена с использованием текстов, тем, заданий и билетов.

Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны сдать два обязательных предмета - русский язык, математику и два предмета по выбору. Предметы, сдаваемые по выбору: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский языки). Школьники, изучавшие родной язык из числа языков народов РФ и литературу народов России на родном языке, могут также выбрать для сдачи эти предметы. Каждый выпускник может выбрать только два предмета из числа предметов по выбору.

Досрочный этап проведения ОГЭ для выпускников девятых классов в 2019 году пройдет с 22 апреля по 14 мая, основной - с 24 мая по 2 июля.